Что такое Puppy Linux?

Puppy Linux - это операционная система для компьютеров, основанная на GNU/Linux. Как и многие ОС на базе Linux, Puppy Linux является совершенно бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом.

Puppy Linux не похож на обычные дистрибутивы Linux. Он не такой "прямолинейный" как Debian и не такой "разнообразный" как Ubuntu (с его вариантами Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu и так далее).

Puppy Linux представляет собой набор из нескольких дистрибутивов Linux, построенных на одних и тех же общих принципах с использованием одного и того же набора инструментов. Он построен на основе уникального набора специальных приложений и конфигураций и, как правило, обеспечивает необходимый функционал.